Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.