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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

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Muğla'nın Milas ilçesinde, Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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