Haberler

Milas açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milas açıklarında lastik botla seyir halindeki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-092) tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu

Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki 'Gizemli ada' mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

Simpsonlar bunu da bildi! Epstein adasını 2001'de öngörmüşler