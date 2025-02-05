Muğla'nın Milas İlçesinde 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milas'ta gerçekleştirilen operasyonda 7'si çocuk 16 düzensiz göçmeni ve bir göçmen kaçakçısını yakaladığını duyurdu. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas ilçesinde Sahil Güvenlik Botu ile Milas İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, kara üzerinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada 7'si çocuk 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel