Muğla'nın Menteşe İlçesinde Orman Yangını Çıktı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Menteşe'nin Kafaca Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.