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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 13.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olarak belirlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 13.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı 57,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: AA / Güncel

Marmaris Muğla Deprem Dünya Güncel Haberler

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