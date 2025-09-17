Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde Orman Yangını
Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 09.20 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
