Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde Orman Yangını

Güncelleme:
Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın saat 09.20'de başlayarak bölgeden yükselen dumanlar ile fark edildi.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 09.20 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

