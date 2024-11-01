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Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde Orman Yangını

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde Orman Yangını
Haberler
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Köyceğiz ilçesinin Otmanlar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 4 su ikmal aracıyla havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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