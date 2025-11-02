Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kavaklıdere'de çıkan orman yangını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel