Muğla'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 103. yılı kutlanıyor

Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programları gerçekleştirildi.

Marmaris'te Atatürk Meydanı'nda düzenlenen ilk tören, anıta çelenk sunulması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Hamdi Abanoz, anıta çelenk sundu.

Kaymakamlık makamında tebrikat töreninin ardından Kaymakam, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı ile protokol tören alanında yerlerini aldıktan sonra halkın ve törene katılanların bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmadan sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Askeri bando konser verdikten sonra da tören geçişi yapıldı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Üsteğmen Bilal Demirelli yaptı.

Törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ulutaş, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sezgin Kılıccı, Bodrum Baro Temsilci vekili Ceren Cansu Sayın ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı makamında tebrikleri kabul etti.

Fethiye ilçesinde Beşkaza Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı. Törende, Fethiye Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Fethiye Belediyesi çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Törene Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Garnizon Komutan Vekili Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Deniz Albay Yücel Yörük ve Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Datça ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.

Protokol üyeleri ve vatandaşlarca Hızırşah Mezarlığı'nda Kore Gazisi İsmet Pullu ve Kıbrıs Gazisi Cemil Avga'nın mezarları ziyaret edildi.