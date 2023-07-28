Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı
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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Katrancı koyunda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Katrancı koyunda orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Saat 13.57'de Fethiye ilçesi katrancı koyunda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangını başladı. Yangın hemen ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde hava araçları ve yer ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bölgenin rüzgarlı olduğu öğrenilirken, ekipler yanını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel