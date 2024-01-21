Üye Girişi
Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde delbek çalgısı ün kazanıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Delbek sanatçıları, Fethiye ve çevresinde özellikle düğün ve eğlencelerde popüler olan vurmalı çalgı delbekle şarkıları yorumluyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarla delbek çalgısının ünü ülke geneline yayılıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesine özgü delbek adlı vurmalı çalgının ününü ülke geneline taşındı.

Delbek sanatçıları, Fethiye ve çevresinde özellikle düğün ve eğlencelerin vazgeçilmez unsuru... Genç kuşağın ilgisini çekmek isteyen delbek sanatçıları, popüler şarkıları delbekle kendilerine özgü şekilde yorumluyor.

"Ali Cabbar", "Dünyadan Uzak" gibi eserleri delbekle okuyan sanatçıların videoları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

Sosyal medyada hızla yayınlan videolarla yöresel çalgı delbeğin ünü, yurda yayıldı.

Delbek sanatçısı 60 yaşındaki Türkan Abacı, AA muhabirine, delbeğin atalarından kendilerine miras olduğunu söyledi.

Delbeğin oğlak derisinden yapıldığını anlatan Abacı, "Delbek imalatını bölgede benden ayrı yapan çok yok. Almak isteyen benden alıyor. Delbeğin unutulmaması için 12 müzik öğretmenine kurs verdik. Ne kadar ders versek de başaramıyorlar. Delbek çalmak kolay değil." dedi.

Aktif olarak delbek ürettiğini ve çaldığını dile getiren Abacı, kendisinin ardından delbek yapacak neslin yetişmediğini ifade etti.

"Şimdi biz antika olduk"

Abacı, eskiden zaman zaman hor görüldüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şimdi biz antika olduk. Değerimiz kıymetimiz bilindi. Seviliyoruz. Biz de insanları seviyoruz. Eskiden daha çok Türk Halk Müziği çalardık. Şimdi gençler 'Haberin var mı?' 'Akşam güneşi', 'Dünyadan uzak', 'Ali Cabbar' gibi eserler istiyor. Elimizden geldiği kadar söylüyoruz. Bizim yanımızda bir sazımız, orgumuz, kemanımız, cümbüşümüz ve darbukamız yok. Hepsi kasnak ve deri. Bu delbekten müzik çıkarıyor, şarkımızı söylüyoruz. Biz delbek sanatçısıyız. Çok ünlü bir sanatçı değiliz. Delbek artık yeni yeni Fethiye dışında da biliniyor. Eskiden sadece burada bilinirdi."

Delbek ile daha çok tanındıklarını ve reklam teklifi aldıklarını belirten Abacı, Fethiye'de işlerinin yoğun olduğunu ve teklifi reddetmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Abacı, "Bu delbek işini yapanların olmasını çok istiyorum ama maalesef yok. Burada herkes turizmde çalışıyor. Sadece bizi gördükten sonra hobi olarak öğrenmek isteyen insanlar çok fazla. Hem kendim yapıyorum hem de öğretmeye razıyım. Yeter ki bu delbek unutulmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Cabbar Fethiye Muğla Sanat Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 21 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Rio Karnavalı hangi ülkede yapılıyor? Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir? İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE! Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir? Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title