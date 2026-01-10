Haberler

Muğla'nın Fethiye İlçesi Açıklarında 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem saat 05.55'te Akdeniz'de oluştu ve 40.08 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin merkez üssü, Fethiye'ye 36.61 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

1) MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 40,08 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye'ye en yakın olan kara parçası Fethiye'ye 36.61 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
