Muğla'nın Datça İlçesinde Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Muğla'nın Datça ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Balıkaşıran mevkisinde plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede jandarma ekipleri çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel