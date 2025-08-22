Muğla'nın Datça İlçesinde Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Muğla'nın Datça İlçesinde Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Balıkaşıran mevkisinde plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede jandarma ekipleri çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı

Tekirdağ'da festival kanlı bitti! Ünlü isme konserde silahlı saldırı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.