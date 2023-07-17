Muğla'nın Datça ilçesinde restoranda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkisinde bir restoranda çıkan yangın önce makilik alana daha sonra ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalede bulunuyor.