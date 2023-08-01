Muğla'nın Datça ilçesinde özel teknede rahatsızlanan vatandaş tıbbi tahliye edildi

Muğla'nın Datça ilçesinde özel teknede rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliye edildi. Vatandaş, kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.