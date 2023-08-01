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Muğla'nın Datça ilçesinde özel teknede rahatsızlanan vatandaş tıbbi tahliye edildi

Güncel Haberler

Muğla'nın Datça ilçesinde özel teknede rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliye edildi. Vatandaş, kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde özel teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi açıklarında özel teknede bulunan vatandaş rahatsızlandı. Yapılan yardım çağrısına üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından rahatsızlanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Muğla Güncel Haberler

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