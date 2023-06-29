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Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncel Haberler

Datça Mahallesi Kargı mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi. Yangına havadan 6 uçak, 10 helikopterle karadan ise 50 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Datça Mahallesi Kargı mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Yangına havadan 6 uçak, 10 helikopterle karadan ise 50 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadeleyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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