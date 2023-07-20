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Muğla'nın Datça ilçesinde dere yatağında ölü bulunan kişi

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Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi dere yatağında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi dere yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, Yaka Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Adnan Karacan (60) isimli şahıs sahibi olduğu marketten çıkarak uzun süre geri dönmedi. Karacan'ın sağlığından endişe eden yakınları şahsı mahallede aramaya başladı. Karacan, vatandaşlar tarafından sahibi olduğu marketin 200 metre uzaklığında bulunan dere yatağındaki bir zeytin ağacına asılı vaziyette bulundu. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Karacan'ın hayatını kaybettiğini belirtledi. Karacan'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, sağlık probleminin olduğu ve bu nedenle kendini asarak hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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