Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar zirai, makilik ve ormanlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Datça ilçesinde restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkisinde restoranda çıkan yangın önce makilik alana, daha sonra ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 1 hektar zirai, makilik ve ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel