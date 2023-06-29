Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgedeki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına salındı. Yangının yerleşim bölgesine tehdit oluşturmadan kontrol altına alındığı belirtildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de başlatıldı.