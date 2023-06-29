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Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Muğla'nın Datça ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgedeki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına salındı. Yangının yerleşim bölgesine tehdit oluşturmadan kontrol altına alındığı belirtildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de başlatıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Datça ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgedeki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına salındı. yangının yerleşim bölgesine tehdit oluşturmadan kontrol altına alındığı belirtildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de başlatıldı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

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