Muğla'nın Datça ilçesinde çello konseri düzenlendi

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti

Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden "Neden" sorusuna "Sadece Allah rızası için" yanıtı