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Muğla'nın Datça ilçesinde çello konseri düzenlendi

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Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan tarihi Hızırşah Kültür Evi'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çello öğretmeni Prof. Dr. Şölen Dikener ve öğrencileri tarafından 12. çello konseri düzenlendi. Çeşitli illerden gelen çello öğrencileri performans sergiledi.

Muğla'nın Datça ilçesi tarihi Hızırşah Kültür Evi'nde, 12 çello öğrencisi konser verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall Üniversitesi'nden çello öğretmeni Prof. Dr. Şölen Dikener ile öğrencileri 12'nci çello konseri etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin farklı illerinden Datça'ya gelerek çello eğitimi alan çello öğrencileri, performans gerçekleştirdi.

Dikener'e piyanoda eşi Yeşim Dikener, kemanda Selim San eşlik etti.

Dikener çifti, Datça'da bu konseri gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyladi.

Kaynak: AA / Güncel

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