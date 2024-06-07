Muğla'nın Datça ilçesinde bir tekne yandı
Muğla'nın Datça ilçesinin Sındı Mahallesi Mersincik mevkii kıyısı yakınındaki bir teknede yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi. Olayın çıkış sebebi araştırılıyor.
Muğla'nın Datça ilçesinde bir tekne yandı.
İlçenin Sındı Mahallesi Mersincik mevkii kıyısı yakınındaki bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.
Olay yüzünden kısmen suya batan teknedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.