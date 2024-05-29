Muğla'nın Datça ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 16 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Datça Aktur mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 9'u çocuk olan 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botlarıyla limana getirildi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça Aktur mevkisinde karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Ekipler, 9'u çocuk 16 düzensiz göçmeni botla alarak limana getirdi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.