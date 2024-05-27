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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen lastik bot ve fiber karinalı bot içerisinde 56 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında, farklı zamanlarda Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen ve içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bot ve fiber karinalı bot durduruldu.

Ekipler, 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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