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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

7 Aralık 2023 21:03 Son Güncelleme: 21:04 Abone Ol

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, Datça açıklarındaki ticari gemide rahatsızlanan bir kişi tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.