Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, Datça açıklarındaki ticari gemide rahatsızlanan bir kişi tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botta 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan ekipler, Datça açıklarındaki ticari gemide rahatsızlanan bir kişiyi tıbbi tahliyesini yaparak sağlık ekiplerine teslim etti. Söz konusu kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.