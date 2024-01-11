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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.40'ta merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 27,63 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 14,82 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Ege Denizi Muğla AFAD Deprem Dünya Güncel Haberler

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