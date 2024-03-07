Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bot içerisinde 31 düzensiz göçmen bulunuyordu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları lastik botta aralarında çocuklarında bulunduğu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.