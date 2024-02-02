Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik ekipleri, Datça açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 29 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 29 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.