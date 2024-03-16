Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.