Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, durdurdukları lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yakalananlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.