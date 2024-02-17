Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bulunan 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.
Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.