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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespiti üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla Sahil Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

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