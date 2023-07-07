Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, Bodrum'da 29 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta bulunan 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı zamanda Bodrum ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareket halindeki bir lastik bot durdurularak 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.