Muğla'nın Datça Açıklarında 6.0 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - AFAD, Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesine 155 kilometre mesafede 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 01.51'de Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesine 155 kilometre mesafede 6.0 büyüklüğünde, 20.41 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.