Muğla'nın Dalaman İlçesinde Orman Yangını Çıktı
Akkaya Vadisi'nde başlayan yangına müdahale ediliyor. Hava araçları ve arazözlerle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Akkaya Vadisi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye hava araçlarının yanı sıra arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.