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Muğla Milas'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Ören'de çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 9 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN 5 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDU

Ören'de çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 9 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "Muğla Milas'ta meydana gelen orman yangını kahramanlarımızın çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde paylaşım yaptı. 5 hektar alanda etkili olan yangınla ilgili soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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