Muğla merkezli 'yağma' operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Muğla merkezli 6 ildeki 'yağma' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin arazi almak için mağdurlara zorla çek-senet imzalatıp yağmacılık yaptıkları iddiası üzerine harekete geçti.