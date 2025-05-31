Muğla Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı

Muğla Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı
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Muğla ve Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Datça merkezli Muğla ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 12 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu içme aparatı, sarma kağıdı, cep telefonları ve bazı dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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