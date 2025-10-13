Haberler

Muğla Merkezli Tefecilik Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Muğla Merkezli Tefecilik Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı
Muğla, Antalya ve Batman'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Muğla, Antalya ve Batman'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
