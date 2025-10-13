Haberler

Muğla Merkezli Tefecilik Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Muğla, Antalya ve Batman'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla yapıldı.

MUĞLA merkezli 3 ilde, polisin tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin, Muğla, Antalya ve Batman'da 7 Ekim'de ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 10 Ekim'de adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
