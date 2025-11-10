Haberler

Muğla Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 10 Gözaltı

Muğla merkezli 7 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonla, silahlı suç örgütü kurma, uyuşturucu ve iş yeri kurşunlama suçlarına karışan 10 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda 4 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da silahlı suç örgütü kurma, uyuşturucu ve iş yeri kurşunlama suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin Bodrum, İstanbul, Aydın, Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Mardin'deki adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca ele geçirildi, diğer illerde yakalanan şüpheliler Bodrum ilçesine getirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
