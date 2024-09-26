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Muğla merkezli organize suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla merkezli 'Yılmazlar' organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Kuyu-29" operasyonunda 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu "Kuyu-29" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" organize suç örgütüne yönelik Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini verdi. Yerlikaya; şüphelilerin, Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten yaralama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" ve "nitelikli yağma" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyon sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard diskin ele geçirildiğini de bildirdi.

Muğla merkezli organize suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı
Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanı Uyuşturucu Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Muğla Suç

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