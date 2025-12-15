Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kurdukları sahte yatırım web siteleri, sahte borsa aplikasyonları ve paravan şirketlerle nitelikli dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Muğla merkezli Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, organize suç örgütünün, 245 kişiyi 323 milyon lira dolandırdığı, paravan şirketlerin banka hesaplarında ise 508 milyon lira hesap hareketliliği olduğunun tespit edildiği öğrenildi.