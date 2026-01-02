Haberler

Muğla merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Muğla merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

MUĞLA merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la bağlantıları bulunan 18 kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'de önceki gün eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
