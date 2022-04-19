Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Muğla merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şahısları tespit etti.

Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Yalova ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş. ve H.Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Muğla, Güncel, Haberler

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