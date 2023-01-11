Muğla merkezli 3 ildeki rüşvet operasyonunda tutuklu sayısı 7 oldu Güncel Haberler Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında bir zanlının daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında bir zanlının daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasıyla, operasyon kapsamında tutuklu sayısı 7 oldu. Olay Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ocak'ta, arkeolojik sit alanı Kayaköy Mahallesi'ndeki kaçak yapılara hafriyat taşıyan kamyonların, rüşvet karşılığında kontrol noktasından geçişini sağladıkları iddiasıyla Muğla merkezli İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla jandarma, zabıta ve belediye personelinin de aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, A.Y, E.Y, İ.G, M.M, Ö.D, S.G. ise 6 Ocak'ta tutuklanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Fethiye Muğla Güncel Haberler

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