Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis oynatan ve para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Muğla, İzmir ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, suçta kullandıkları öne sürülen cep telefonu ve bilgisayarlara el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Bahis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title