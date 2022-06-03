Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Haberler

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi tutuklandı Muğla, Manisa ve İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Muğla, Manisa ve İzmir'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Muğla'da göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi, düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması ve göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan organizatörlerin yakalanması amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü. Ekipler tarafından 3 ay sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Manisa ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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