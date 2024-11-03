Üye Girişi
Haberler

Muğla Menteşe'de Orman Yangını

Muğla Menteşe'de Orman Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kafaca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menteşe'nin Kafaca Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı

Çorum'da 5 katlı binada patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler

Patlamadan ilk görüntüler! Mahalle savaş alanına döndü

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar

Sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter Venezia CANLI İZLE şifresiz! Serie A Inter Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Iğdırspor Ankaragücü CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig Iğdırspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Sevilla Real Sociedad CANLI İZLE şifresiz! La Liga Sevilla Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Athletic Bilbao Real Betis CANLI İZLE şifresiz! La Liga Athletic Bilbao Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Barcelona Espanyol CANLI İZLE şifresiz! La Liga Barcelona Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Manchester Utd Chelsea CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Tottenham Aston Villa CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Eyüpspor Hatayspor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Eyüpspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Bodrumspor Alanyaspor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Bodrumspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Erzurumspor Amedspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig Erzurumspor Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Gemlik kaymakamı kim oldu? Yeni Gemlik kaymakamı Osman Aslan Canbaba kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.