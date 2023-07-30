Muğla Köyceğiz'de Yeni Hükümet Konağı İnşaatı Devam Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan hükümet konağı binasının yerine yapımı devam eden yeni hükümet konağı projesi hızla ilerliyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve yapımına başlanan yeni hükümet konağı binasında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 35 yıl hizmet veren hükümet konağı binasının deprem yönetmeliğine uygun olmaması ve fiziki yapısının yetersiz kalması nedeniyle yıkımı gerçekleşmişti. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasından sonra yerine yeni hükümet konağı projesi hazırlandı. Fakat hazırlanan projenin onayı gecikti. Proje yeniden düzenlenerek onaya sunuldu. Köyceğiz'de yapılacak 6 bin 32,68 metrekarelik inşaat alanlı yeni hükümet konağı binasının projesi tamamlandıktan sonra ihalesi yapıldı. Temeli atılarak, yapım çalışmalarına hızla başlanırken, inşaatın tamamlanmasının ardından Köyceğizli vatandaşlar modern bir hükümet konağına kavuşacak. - MUĞLA