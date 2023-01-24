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MUĞLA KIYILARINDA KÖPEKBALIĞI GÖRÜLDÜ

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kıyıya yakın bir noktada 1 metre uzunluğunda kum köpekbalığı veya mavi köpekbalığı olduğu değerlendirilen köpekbalığı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kıyıya yakın bir noktada 1 metre uzunluğunda kum köpekbalığı veya mavi köpekbalığı olduğu değerlendirilen köpekbalığı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ören Mahallesi'nde kıyıya yakın bir noktada 1 metre uzunluğunda nesli tehlikeli altında olan ve koruma altındaki kum veya mavi köpekbalığı olduğu tahmin edilen köpekbalığı görüldü. Vatandaşları hayrete düşüren köpekbalığı yoğun ilgi çekti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek ölümsüzleştirdi. Kıyıda avlandığı görülen köpekbalığının bir süre bölgede gezdiği ve daha sonra gözden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ören Mahallesi Güncel Haberler

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